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婦提領4萬以為沒吐鈔 翁半分鐘後拿走侵占罪送辦

2024/2/28 14:37
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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市三峽區一名婦人日前在提款機提領新台幣4萬元，見吐鈔匣沒動靜，直接到隔壁提款機重新提領，不料3秒後吐鈔匣打開，錢被一名老翁拿走，警詢後將老翁依侵占罪送辦。

新北市政府警察局三峽分局調查，69歲張姓婦人日前在三峽區文化路的郵局提領4萬元，見吐鈔匣沒動靜，以為提款機故障，直接換隔壁的提款機操作並成功提領，但她後續刷存摺才發現自己共領8萬元。

警方調查，張婦向郵局反映並調閱監視器發現，她離開原提款機3秒後，吐鈔匣就緩緩打開，約半分鐘後，一名紅衣老翁拿走她的錢。警方當天就鎖定70歲杜姓老翁，並通知他到案說明。

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杜姓老翁向警方表示，他以為這筆錢沒人要才會拿走，且他已經把錢拿到台北市萬華區「分送」給需要的街友。警方不採信，警詢後將他依侵占罪送辦。

三峽警分局長許城銘呼籲，民眾提款如果發現吐鈔匣有現鈔，可等時間到後讓鈔票自行回收，或將鈔票交給銀行、郵局人員處理；如果占為己有，將觸犯侵占遺失物罪，最重可處1.5萬元以下罰金，得不償失。（編輯：唐聲揚）1130228

#新北市政府警察局三峽分局
#許城銘
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