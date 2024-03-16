黃捷至花蓮演講 飯店收炸彈恐嚇郵件

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）民進黨籍立委黃捷等人今天在花蓮市藍天麗池飯店演講，活動開始前飯店收到炸彈恐嚇郵件，警方獲報後到場搜查，沒有發現爆裂物，活動照常進行。黃捷呼籲，民主論壇不應受到打壓。

花蓮警分局接獲飯店報案，今天下午1時許收到恐嚇郵件，郵件內容指出，「今天在飯店2樓花開宴會廳放置3枚炸彈，要求500萬贖金，否則下午3時30分後引爆炸彈」。

警方獲報後立即由花蓮縣警察局、刑警大隊、鑑識科等組成緊急啟動應變小組，先進行逐層安全檢查，被點名的宴會廳正在舉辦活動，則趁著中場休息時間檢查，都沒有發現相關爆裂物，郵件IP是由科偵隊進行追查。

「台灣東社」今天邀黃捷、民進黨前國際事務部主任謝佩芬到花蓮藍天麗池飯店花開宴會廳舉行「投資未來世代」論壇，現場約有40人參與。

黃捷受訪指出，上台前被告知，飯店收到恐嚇信件，因過去也收到很多次恐嚇信，若是針對她而來，希望警方徹查是否與過去恐嚇信件有關聯性。

黃捷也提到，今天是黨內針對民主、自由的論壇，恐嚇信若要打壓集會遊行，是非常不可取，她會嚴正抗議。（編輯：謝雅竹）1130316