台中男酒駕自撞分隔島翻車法辦 2乘客最重罰1.5萬

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中北區崇德路與進化北路口今天凌晨3時多發生交通事故，警方表示，男子酒後開車上路自撞分隔島翻車，酒測值超標依公共危險罪嫌移送法辦，2名乘客也予以開單告發。

台中市警察局第二分局表示，清晨3時32分許接獲民眾報案指稱，在北區崇德路一段與進化北路口發生交通事故，立即派遣線上警力前往查處。

警方指出，到場發現27歲張姓男子駕駛自小客車搭載乘客25歲楊姓男子、21歲詹姓男子沿進化北路往永興街方向行駛，經過崇德路一段路口時疑因酒後駕車精神不濟，自撞中央分隔島肇事，車輛向左側翻車，幸未與其他車輛發生碰撞。

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警方表示，張姓駕駛頭、手、腳等多處受傷，楊姓乘客頸部受傷，經就醫治療後均無大礙；另外，詹姓乘客自稱未受傷而未就醫。

警方指出，張男在現場一度欲推諉卸責，經釐清案情，車輛確定為張男所駕駛，經員警依規定予以酒測，張男酒測值明顯超過法定標準值，依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦；至於2名乘客，也依道交條例予以告發取締，可處新台幣6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130317