詐欺集團疑怕黑吃黑 放追蹤器緊盯車手行蹤

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北三重警分局日前查獲詐騙集團車手，在車手隨身包起出追蹤器及WIFI分享器，經查，原來詐騙集團也怕車手黑吃黑，侵吞詐騙所得，因此，在包包中放置追蹤器以掌握車手動向。

新北市警察局三重分局今天發布新聞稿指出，日前接獲刑事警察局「金融資料調閱小組」通報，表示轄區有民眾疑似遭到詐騙，警方於是立即連繫被害人。

警方追查，34歲陳姓男子於112年12月間在臉書（Facebook）上看到投資廣告，於是加入所謂「投資」群組，透過群組提供的APP網址申請帳號，再由客服專員接洽，誆稱保證獲利、穩賺不賠。

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警方表示，陳男今年1月初先匯款新台幣3萬元開戶，對方後續表示要再儲值新台幣26萬元，同時，「金融資料調閱小組」偵測到帳戶異常，由三重分局向陳男聯繫說明已遭詐騙，被害人始驚覺遭詐騙。

警方於是規劃警力，日前逮捕收款的謝姓車手，特別的是，員警在謝男的隨身包中發現追蹤器及WIFI分享器，經查，警方才知道詐騙集團怕車手黑吃黑，將詐騙所得款項侵吞，才會透過追蹤器確認車手動向。訊後，警方依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將謝男移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130317