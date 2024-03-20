警破獲製毒工廠 查扣逾3500公斤毒品原料

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）警方去年5月接獲情資，有製毒集團在雲林農村設置毒工廠，集團以視訊監控製毒過程躲避追查。警方經5個月調查埋伏，查扣逾3500公斤毒品原料，初估市值破億，逮5人依法送辦。

警政署保安警察第三總隊今天發布新聞稿指出，去年5月掌握情資，運用大數據分析，掌握周姓男子等數名製毒集團份子涉案，報請檢察官和多個單位組成調查小組，經5個月埋伏，鎖定雲林、彰化的製毒工廠、毒咖啡包裝廠，一舉偵破，逮捕製毒集團5人。

警方調查，集團將毒品原料、製毒器具分散於中南部多處地點匿藏，另有行動製毒貨車，可機動性移動製毒工廠，形成層層斷點，躲避警方追查。

專案小組循線調查，發現此集團在雲林偏僻農村新租設製毒工廠鐵皮屋，歷經分析追查埋伏，待鐵皮工廠溢散刺鼻製毒臭味，在檢察官指揮下收網。

警方指出，製毒集團還曾去問卜神明，得知有牢獄之災，但在暴利誘惑下，改吸引徐姓男子以每一階段新台幣10萬元酬勞，教唆徐男負責簽租工廠並以視訊方式指導徐男調製毒品，甚至被查獲時由徐男頂罪，但因警方早已鎖定，一行人被依法偵辦。

警方起獲第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」咖啡包1984包、第四級毒品「2-溴-4甲基苯丙酮」及「對甲基苯丙酮」602公斤以及製毒原料2920.4公斤，合計3528.85公斤，還有製毒工具。

初估查扣的第四級毒品602公斤，估算所製成喵喵毒品咖啡包足供近45萬人次施用，市值超過2億元。彰化地檢署日前依照毒品危害防制條例等罪嫌起訴周男一行等5人。（編輯：郭諭儒）1130320