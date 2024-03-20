維護醫病權益 北檢召開醫法交流及聯繫平台會議

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（中央社記者林長順台北20日電）台北地檢署今天邀集轄內衛生局、各醫師公會及醫院代表，召開「醫預法實施後交流及建立醫法聯繫平台會議」，就醫療爭議刑事案件等實務運作問題進行意見交流，並建立聯繫平台。

會議由北檢檢察長鄭銘謙主持，出席者包括台北市、新北市政府衛生局代表、台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌、台北市及新北市醫師、牙醫師、中醫師公會理事長、副理事長及常務理事等、轄內各大醫院代表及北檢專責偵辦醫療案件的檢察官。

會中由雙北衛生局代表說明醫預法規定醫療爭議調解會的組成及運作現況，再由主任檢察官馬中人報告檢察官偵辦醫療爭議刑事案件應先移付調解及停止偵查的規定與流程，且再次強調防制醫療暴力即時通報平台的運作情形。多名與會人士在意見交流時提出多項問題，討論熱烈。

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鄭銘謙指出，醫療人員的高素質，是台灣珍貴的資產，提升醫療環境的品質與維護醫病權益，是大家共同努力的目標。醫療及法律各有專業，檢察官辦理案件，需精進醫療專業，力求判斷正確；醫預法或其他與醫療相關的法律在實務運作上出現的問題，也需要充分的對話。

鄭銘謙表示，對於醫療暴力的即時處理，更是需要密切合作，橫向聯繫絕對不可或缺。因此，藉由本次會議建立醫法聯繫平台，可以讓各單位即時聯絡，必要時組成工作小組共商討論。日後，也將透過舉辦醫法論壇、研習及雙向參訪等，增進對彼此專業的瞭解。（編輯：張銘坤）1130320