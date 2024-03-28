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男為救愛犬反困台中大排 警消到場協助脫困

2024/3/28 16:57（3/28 17:46 更新）
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王姓男子日前與女友帶著愛犬到台中南屯公園散步，不料犬隻掙脫牽繩並跳入大排水溝內，王男爬下溪中將愛犬救起，自己卻受困，警消獲報到場架長梯成功將他救起。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月28日
王姓男子日前與女友帶著愛犬到台中南屯公園散步，不料犬隻掙脫牽繩並跳入大排水溝內，王男爬下溪中將愛犬救起，自己卻受困，警消獲報到場架長梯成功將他救起。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年3月28日
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（中央社記者蘇木春台中28日電）王姓男子日前與女友帶著愛犬到台中南屯公園散步，不料愛犬突然跳入一旁的大排水溝，王男爬下溪中將愛犬救起，自己卻受困，警消獲報後到場架長梯將他救起，2人也頻向警消人員致謝。

台中市政府警察局第四分局今天表示，警方25日晚間11時多獲報，南屯區南屯公園旁大排水溝有男子受困，警方到場後發現大排水溝水流流速相當快，23歲王男緊靠著河堤旁，靠著一條狗牽繩穩住身體，稍不留神便可能遭河水沖走。

員警一方面通報消防隊，一方面安撫王男情緒，並請他堅持下去，待消防局接獲轉報派員到場，經評估周邊環境後架設長梯，一行人合力將王男拉上岸協助脫困。

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王男向警方表示，他當時與女友帶著寵物柯基犬到附近散步，不料犬隻掙脫牽繩橫衝直撞，接著便直接跳入大排水溝內，他沿著堤岸旁踩著壁上的坑洞到河堤下方，將愛犬救上岸後，即便多次嘗試攀爬向上，均因青苔濕滑找不到施力點而受困。

王男的女友見狀，立即打電話向警方報案，最後順利成功脫困，2人事後見因此動員大批警消到場感到相當不好意思，並頻頻向警消人員致謝。（編輯：謝雅竹）1130328

#台中市政府警察局第四分局
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