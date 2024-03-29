苗栗姐妹載病父就醫自撞護欄 9旬翁傷重不治

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣卓蘭鎮游姓女子駕車由妹妹陪同帶90歲父親前往醫院回診，返家行經苗55線不慎自撞護欄，3人分受輕重傷，其中坐在後座的老父親傷勢嚴重，送醫搶救宣告不治。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，游姓女子（57歲）昨天駕駛自小客車行經卓蘭鎮苗55線16公里處，車輛偏移車道自撞路旁護欄，造成車頭毀損，游女及車上2名乘客均受傷，分別送醫治療，其中右後座老翁傷勢過重不治。

警方調查，2名乘客分別為駕駛游女的妹妹（53歲）及父親（90歲），因游父先前腿部骨折以石膏固定，昨天姐妹陪同載父親到醫院複診並拆除石膏，不料，返家途中發生事故。

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警方指出，救護人員獲報到場時，游姓老翁雖有意識，但隨後送往衛福部豐原醫院治療，經診斷右側前胸壁挫傷、右側肋骨骨折、氣血胸導致病危，搶救後仍宣告不治。

大湖分局表示，游女經檢測排除酒駕嫌疑，詳細肇事原因有待進一步調查釐清，另呼籲用路人行車切勿分心、疲勞駕駛，務必養足精神再上路，如有照顧年邁、行動不便長輩，應隨時注意身體狀況，有需要接送時，視個案可申請復康巴士協助服務。（編輯：張銘坤）1130329