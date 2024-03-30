男子持刀脅迫前女友 三峽女警奮勇奪刀逮人

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（中央社記者楊侃儒新北30日電）新北市連姓男子因不滿前女友分手，持刀脅迫並限制行動自由，女方藉故脫逃，雙方在馬路上追逐，員警獲報到場，高姓女警奮勇奪下男子手上的菜刀，逮捕送辦。

新北市警察局三峽分局今天發布消息，52歲連男27日晚間誘騙54歲前女友小貞外出，隨後持刀將她帶往空地並限制行動自由。28日清晨小貞以身體不舒服藉故逃脫，連男發現，雙方在馬路上追逐，員警到場後，女警高依倩衝上前壓住連男，奪下連男手中的菜刀，與前來支援的警力逮捕連男。

警方將連男依殺人未遂、妨害自由、傷害及妨害公務等罪嫌送辦，法院裁定羈押，警方也協助小貞向法院聲請緊急保護令。

奮勇奪刀的員警高依倩告訴中央社記者，當下看到連男一手抓住小貞頭髮、一手揮舞刀，怕連男對小貞做出不利動作，因此趁連男未注意，從他背後奪刀，阻止憾事發生。

三峽分局表示，29歲的高依倩從警前就讀文藻大學外語教學系，曾在國高中實習教英文，偶然在街頭目擊員警逮搶匪，讓她心中燃起從警夢想。

高依倩107年特考班畢業，受訓結束分發至石牌保一總隊，專案結束選擇到三峽分局服務，在三峽派出所服務2年多，遇到案件經常衝第一。（編輯：唐聲揚）1130330