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獅子山籍貨輪滯留高雄港外海 8緬甸船員求助台灣

2024/4/2 21:57（4/2 22:16 更新）
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獅子山籍貨輪七喜號積欠8名緬甸籍船員薪資，且船證過期無法進港，船員表示，貨輪2023年12月到高雄港外海後就停留至今，食物常短缺，甚至僅能用海水洗澡，盼雇主結算積欠薪資並支付機票讓他們返回緬甸。（緬甸船員Khine Htoo提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月2日
獅子山籍貨輪七喜號積欠8名緬甸籍船員薪資，且船證過期無法進港，船員表示，貨輪2023年12月到高雄港外海後就停留至今，食物常短缺，甚至僅能用海水洗澡，盼雇主結算積欠薪資並支付機票讓他們返回緬甸。（緬甸船員Khine Htoo提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年4月2日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）獅子山共和國籍貨輪七喜號積欠8名緬甸籍船員薪資，且船證過期無法進港，貨輪去年12月起在高雄港外海滯留，船員發信求助台灣政府，希望取得積欠薪資及回緬甸機票。

緬甸船員Khine Htoo告訴中央社記者，貨輪平常往返台灣與韓國運送冷凍漁貨，去年12月到高雄港外海後就一直滯留，雇主未協助申請靠港上岸，船東雖數次送食物上船，但食物常短缺且船員僅能用海水洗澡。

Khine Htoo說，與船公司僅簽1年合約，去年12月就到期，雇主希望船員們再多工作幾個月，但自去年底就停止支付月薪。今年1月底向雇主反映，卻被告知沒錢給薪，希望雇主可結算積欠的4個月薪資並支付機票讓船員們回緬甸，但訴求未果，只好發信向台灣求助。

七喜號在台陳姓負責人表示，他也是受害者，船隻去年3、4月交由台灣的一間公司管理，原本不同意船隻9月去韓國，管理公司卻執意前往，積欠的薪水應由管理公司負責。目前自己公司有財務困難，以致拖延文件申辦與積欠薪資，考量船員辛苦，願支付1個月薪水與機票，但無法支付4個月薪資。

交通部航港局南部航務中心今天表示，接獲投訴後調查，這艘船原本持有獅子山籍臨時船舶國籍證書，但效期只到去年10月27日，船舶所有人為貝里斯籍KT CAPITAL LTD，外籍船上外籍船員僱用契約問題屬船旗國管轄；貨輪因相關證書與保險逾期，今年2月被管制進港，目前仍在高雄港外海滯留。

南部航務中心說，為人道協助船員，已要求在台負責人提供船員基本物資及船舶油水補給、妥處給付薪資及安排遣返事宜、提出正確有效性的相關船舶證書與保險（P&I），才可解管進港，且已通報國際運輸工人聯盟 （ITF）協同處理，後續將持續關注船員及船舶安全狀態，給予適當協助。（編輯：李明宗）1130402

#交通部航港局南部航務中心
#緬甸
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