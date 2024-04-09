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男與未成年性行為還看私密影像 判2年緩刑3年

2024/4/9 16:49
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）21歲方姓油漆工透過網路認識未滿16歲少女，交往期間與少女性行為，也請少女拍性私密影像供觀賞，檢警調查雖未違反少女意願，仍遭法院判刑2年，緩刑3年；全案可上訴。

方姓男子透過社群軟體認識少女並成為情侶，但明知少女至多14歲以上未滿16歲，仍在南投市某家超商內，在未違反少女意願下以手撫摸私處，之後又在超商廁所與少女性行為。

此外，根據台灣南投地方法院刑事判決，方姓男子去年1月到3月間多次向少女表示想看胸部或下體等私處照片，少女答應並依指示在自家廁所以手機拍攝後傳給方姓男子觀賞；事件曝光後，少女家屬向警方報案，少女母親氣得無調解意願，雙方未和解。

少女警詢時證稱拍照是方姓男子說想看，「就拍給他看」等語，法官認為被告僅單純要求少女並獲同意而製造猥褻行為性影像，沒進一步額外積極施加介入、加工手段情形，且沒散布照片行為，辯護人也請求法官依中華民國刑法酌量減刑。

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刑法規定，犯罪情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。

不過，法官不認為方姓男子顯可憫恕而得減刑，但考量被告未有犯罪紀錄、坦承犯行及犯罪情節等，依兒童及少年性剝削防制條例對14歲以上未滿16歲女子猥褻行為罪、對14歲以上未滿16歲女子性交罪、製造少年性影像罪，判處合併應執行有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期內支付公庫新台幣25萬元，並接受法治教育4場次。（編輯：李明宗）1130409

#中華民國刑法
#兒童及少年性剝削防制條例
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