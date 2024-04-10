金門前里長涉持假發票貪污近39萬回饋金 2人起訴

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（中央社記者洪學廣金門縣10日電）金門縣金沙鎮大洋里吳姓前里長涉拿假發票向縣府環保局申請宮廟牆面工程回饋金，詐領38萬9000元，金門地檢署偵結後將吳男和王姓業者依貪污、偽造文書等罪起訴。

金門地檢署今天發布新聞稿指出，吳男民國109年擔任金沙鎮大洋里長期間，為了依照「金門縣公有區域性廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金自治條例」核銷回饋金，明知轄內一間宮廟已完成牆面油漆防水工程，卻仍向金沙鎮公所陳報此計畫。

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環保局同意補助後，吳男便指示金門一間油漆工程行王姓負責人開立不實發票，再持發票和竣工照片向鎮公所申請回饋金，藉此詐領新台幣38萬9000元。

金門地檢署獲報後，檢察官郭宇倢去年11月起指揮法務部調查局福建省調查處搜索，並向金沙鎮公所調取相關公文，近日偵結後，將吳男、王姓業者依涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪、商業會計法填製不實會計憑證等罪提起公訴。（編輯：謝雅竹）1130410