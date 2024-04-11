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台中大雅住宅縱火案女律師罹難 中律公會將協助

2024/4/11 18:17
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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中大雅區今天發生民宅縱火案，房客不滿屋主點交房屋潑汽油縱火，造成房客、屋主姊姊、游姓女律師等3人死亡。台中律師公會表示，將協助游姓女律師家屬處理後續。

台中市消防局今天下午2時55分接獲民眾報案，大雅區雅楓街1處民宅發生火警，現場建築物為3層住宅，1樓起火燃燒，消防人員將火勢撲滅後，發現有3人已明顯死亡、1人獲救。

轄區台中市警察局大雅分局初步調查，事發當時屋主33歲林男，與林姓姊姊、游姓女律師，前往住宅進行點交房屋程序，房客58歲楊男不滿催討，便潑汽油縱火，林男跳窗逃出受傷送醫，楊男、林女與游女死亡。

60歲游姓女律師在高雄市開設律師事務所，平時在南部執業，已有超過20年資歷，有律師、地政士等資格，除一般刑事及民事訴訟經驗，並有不動產登記相關專長。

台中律師公會理事長蘇若龍表示，罹難的游姓女律師有加入台中律師公會，具有會員資格，事發後公會將聯繫家屬進行關懷，並盡力協助赴台中處理後續事宜。（編輯：蕭博文）1130411

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