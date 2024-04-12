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中橫寧安橋傳異味 搜救人員下切確認是獼猴屍體

2024/4/12 13:57（4/12 14:06 更新）
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花蓮縣消防局12日表示，上午接獲公路局人員通報，在台8線中橫公路183K寧安橋附近聞到異味，懷疑有罹難者，搜救人員前往溪床搜索，發現台灣獼猴遺體，因死亡多時發黑，才會誤以為是穿黑衣的遺體，為烏龍案件。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月12日
花蓮縣消防局12日表示，上午接獲公路局人員通報，在台8線中橫公路183K寧安橋附近聞到異味，懷疑有罹難者，搜救人員前往溪床搜索，發現台灣獼猴遺體，因死亡多時發黑，才會誤以為是穿黑衣的遺體，為烏龍案件。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮強震搜救第10天，仍有3人失聯。公路局工程人員今天在中橫公路183K寧安橋附近聞到異味，懷疑溪床有罹難者，搜救人員下切查看，確認是遭落石擊中的台灣獼猴。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長温宗豪接受媒體聯訪指出，上午接獲公路局人員通報，在台8線183K寧安橋清除路面落石，聞到橋下陣陣異味，懷疑有罹難者。

花蓮消防局調派空拍機拍攝，看到疑似身著黑色衣服的遺體，新秀分隊義消許勤前往溪床搜索，於道路下方50公尺處，發現台灣獼猴遺體，因死亡多時發黑，才會誤以為是穿黑衣的遺體，確認是烏龍案件。

太魯閣砂卡礑步道新加坡夫妻失聯，搜救隊員出動14人1犬朝步道2.2公里處第二崩壁處搜索。

另1名蕭姓男子於秀林鄉和仁礦區中和礦場失聯，搜救人員已鎖定搜索熱區，重機械預計今天挺進熱區，上午因持續落石阻礙推進進度，截至下午1時，距離熱區還有170公尺。（編輯：謝雅竹）1130412

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