大甲媽祖回鑾2起鬥毆案 中市警鎖定對象偵辦

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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中大甲媽祖遶境今天凌晨回鑾安座，昨天晚間媽祖鑾轎在大甲市區遶境時，卻發生至少2件鬥毆事件，警方今天表示，初步調查為工作人員或其他宮廟團體涉案，將通知涉案人到案偵辦。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨天下午進入大甲市區遶境，今天凌晨零時35分完成安座。但網路社群等多個平台，卻轉傳多段影片指出，昨天晚間遶境期間，至少發生2件鬥毆事件。

台中市警察局大甲分局今天表示，網路轉傳其中2件疑似遶境活動衍生的鬥毆案件，警方已鎖定特定對象，並將通知到案釐清案情。

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其中，14日晚間8時35分的事件，在網傳的影片中，於大甲區順天路321號前，有多名身著粉紅色「傳承」字樣上衣男子，與1名黑衣男子因不明原因發生口角糾紛，致衍生互毆情事，警方初步研判雙方皆疑似為廟方工作人員，將釐清相關人等，並通知到案提出傷害告訴。

另1件為14日晚間8時50分，於大甲區文武路與三民路口，影片中一名黑衣男子（被害人）與多名黃衣、白衣的男子，為太子團及金虎爺宮廟團體成員，經查為燃放鞭炮衍生糾紛，警方將通知涉案的陳男等5人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1130415