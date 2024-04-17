反萊豬醫師蘇偉碩向陳時中求償150萬元 敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北17日電）多次發表萊劑恐危害健康言論的醫師蘇偉碩，遭告發獲不起訴後，向時任部長陳時中等人求償，不服一審敗訴，提起上訴並追加求償共150萬元，二審今天駁回確定。

全案緣於，含萊克多巴胺的美豬於民國110年元旦開放進口之前，蘇偉碩多次在網路社群散發相關訊息，衛福部認定相關言論為不實訊息，依違反「食品安全衛生管理法」告發。

高雄地檢署認定蘇男的言論雖有錯誤、過度延伸，但蘇以醫師身分，提醒大眾注意人體健康，並曾公開澄清部分數據錯誤，難認全然惡意，不足以造成重大損害，處分不起訴。

蘇男後來要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，控告2人涉犯誣告罪嫌，另認2人虛構他有違法犯意，進而造成他名譽、時間損失，提起民事訴訟，向2人求償新台幣100萬元。

一審台北地方法院認為，衛福部依法定職權向檢調單位告發，屬合法職務執行，目的是針對錯誤資訊，原告求償無理由，判決蘇男敗訴。

蘇男不服，提起上訴，並追加求償共150萬元，二審由台灣高等法院審理，二審今天駁回上訴確定，即陳時中及吳秀梅免賠確定。

二審合議庭認為，蘇男當時援用原論文實驗數據誤植，實際應係「搖頭丸（MDMA）的0.25倍」，食藥署查證後針對此攸關公眾食安的議題及時提供正確資訊，發布新聞對外澄清、接受媒體訪問時的受訪內容，目的在避免民眾誤解而過度恐慌，核屬執行職務所為，且沒有不實，也沒對蘇男為不堪的侮辱性言詞，難認屬侵害蘇男名譽權行為。

二審指出，陳時中及吳秀梅本於機關部、署首長的地位，依機關裁量結果，以其法定職權簽、核告發蘇男違反食安法規定，難認有何故意違背職務行為。（編輯：張銘坤）1130417