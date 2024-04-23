長榮張國華被控涉內線交易 林文鵬：待檢調釐清

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）長榮集團創辦人張榮發長子張國華，被長榮海運股東、律師林文鵬指控涉內線交易。張國華表示，無內線交易、無獲利，配合調查。林文鵬則回應，待檢調釐清。

長榮海運股東、律師林文鵬4月22日前往台北地檢署，按鈴控告張國華、長榮董事柯麗卿，涉嫌於長榮海運去年8月14日處分長榮航空股票的重大消息公布前買賣長榮海運股票，涉違反證券交易法內線交易罪。

張國華透過書面聲明指出，他去年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易購買股票，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運持股，至今沒有賣出的計畫。

張國華表示，交易依法申報，無內線交易，無任何獲利，也曾於長榮慘澹經營、二度辦理現金增資時鉅資認購，一路走來從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票的初衷始終如一。

張國華指出，近期經營權紛爭再起，有心人士不斷計畫性的操作媒體、濫用司法資源，捕風捉影推論他與柯麗卿涉內線交易，並影射有其他共犯，他深感遺憾，希望兄弟紛爭不要波及無辜，也尊重司法，配合調查。

林文鵬則回應表示，張國華、柯麗卿為長榮海運內部人，於重大消息公布前，進行股票交易，即有違法之虞，且最高法院已解釋證交法內線交易犯罪所得，就未實現獲利採擬制性所得法計算，並非張國華說沒有獲利，就沒有獲利。

林文鵬指出，張國華6月30日盤後鉅額買入長榮海運股票，當日鉅額交易數量龐大，是否有其他共犯存在，仍待檢調釐清。（編輯：張銘坤）1130423