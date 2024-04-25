網友引用新聞發文指柯文哲養網軍 檢不起訴處分

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）范姓男子去年選舉期間在社群軟體發文並附上媒體報導圖片，涉嫌影射當時參選總統的柯文哲進行輿論操控，意圖使人不當選。士檢認為范男並非明知假訊息而散布，日前處分不起訴。

士林地檢署不起訴處分指出，范男去年12月27日下午5時許，在社群軟體Dcard網站時事版，以暱稱「國立嘉義大學」發表以「柯文哲網軍集團曝光」為題的文章，並附上3張媒體新聞報導圖片。

法務部調查局台中市調查處認為，范男發文影射當時參選總統的台灣民眾黨主席柯文哲利用戰國策傳播集團，進行輿論操控，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法意圖使人不當選，將范男送辦。

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檢察官認為，范男全然引用媒體新聞報導資料，縱使戰國策已於報導當天作出澄清，但媒體當天於稍晚的新聞時段報導查證結果，才是造成觀看民眾信以為真或先入為主的主因。

檢察官也認為，范男發文引述媒體新聞報導內容，並非是明知假訊息而散布，無法排除主觀上確信為真實，與意圖使人不當選構成要件不符，且無積極證據認定范男涉犯總統副總統選罷法等犯行，日前將范男不起訴處分。（編輯：方沛清）1130425