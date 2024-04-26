詐團自稱「謝金河」教投資 7旬翁被誆620萬

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（中央社記者鄭維真彰化縣26日電）詐騙集團自稱「謝金河教授」，將彰化7旬老翁加入LINE好友，誆騙投資獲利，導致老翁多次交付達新台幣620萬元，警方獲報後與老翁合作，趁昨天面交款項逮獲少年車手。

彰化縣警察局彰化分局今天發新聞稿，7旬老翁日前到莿桐派出所報案指出，有自稱「謝金河教授」的人透過LINE加他好友，持續向他提供股票投資指導，讓他深信對方為財信傳媒董事長謝金河。

老翁多次轉帳、面交共620萬元，直到對方要求需再支付超過900萬元才能提領利潤，當時老翁因沒錢要放棄，對方卻說會觸犯證券交易法，老翁才察覺有異報案。

莿桐派出所長游錫明擔心老翁想不開，一直與他保持聯繫，25日老翁接到詐騙集團聯繫，即通知警方並準備125萬元交易，由副所長林志煌率隊假扮客人，埋伏咖啡店，趁少年車手現身向老翁取款時一擁而上。

警方在車手身上搜出現鈔125萬元、偽造保管單及6張識別證等物品並查扣，依涉嫌詐欺罪等將他送辦。（編輯：謝雅竹）1130426