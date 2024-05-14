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前麟洛鄉長收賄罰60萬未繳 執行署查出保單抵欠款

2024/5/14 20:50
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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東縣前麟洛鄉長蔡志和擔任鄉長期間收賄違反利衝法，去年遭罰新台幣60萬元遲未繳，法務部行政執行署屏東分署追查後發現義務人期滿保單，終於成功追回國庫欠款。

屏東分署今天新聞稿指出，蔡志和在民國104至105年擔任鄉長期間，藉鄉公所辦理的3件勞務採購案，與得標廠商約定並收取賄款57萬元，作為他催促鄉公所職員辦理廠商請款進度對價。監察院依據公職人員利益衝突迴避法對他開罰60萬元。

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屏東分署提及，蔡志和案發後雖有繳回全部犯罪所得，但並未繳納罰單，監察院去年6月將案件移送到屏東分署執行；分署調查發現蔡志和已因他案入監服刑且名下無財產，但有1張保單繳費期滿，便發函保險公司扣押這張保單請領各項保險給付與解約金的權利。

屏東分署表示，蔡志和同意分署終止保險契約，由保險解約金沖抵38萬多元罰鍰，並承諾剩下罰款會通知家人繳清。執行人員確認對蔡志和權益沒有損害後，核發執行命令終止保單，並通知保險公司將義務人可領取的解約金交給監察院，後續由蔡志和家人湊齊餘款，如期繳納給監察院。（編輯：謝雅竹）1130514

#法務部行政執行署屏東分署
#蔡志和
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