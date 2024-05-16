本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金曲獎林俊傑熱狗入圍最佳華語男歌手 楊乃文9m88爭歌后
首頁 / 社會

高雄前鎮疑路面裂痕現高低差 害3機車連環摔撞3輕傷

2024/5/16 13:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄前鎮區中華五路與528巷口今天上午疑因路面出現裂痕致高低落差，導致江姓機車騎士行經時自摔，後方2輛機車閃避不及追撞肇事，幸3人均僅輕傷，確切事故原因仍待調查。

高雄市政府工務局指出，目前已派員到場了解原因，待釐清因由將說明。

前鎮警分局上午近10時獲報中華五路與中華五路528巷口有交通事故，警方到場了解，發現是3輛機車沿著中華五路慢車道南向北行駛直行，行經528巷口因路面裂痕（長約1公尺、高約3公分），高低落差致24歲江姓女騎士自摔，後方48歲陳姓男騎士、37歲葉姓女騎士閃避不及追撞肇事。

警方通報救護車到場急救，確認3名騎士均僅手腳擦挫傷，其中江女送阮綜合醫院，陳男、葉女現場包紮，3人均無酒駕情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，警方10時許又獲報528巷口（金鞏橋前南往北）有異味，目前經消防局人員到場檢測「無異狀」、環保局空污事件應變小組檢測無異味與氣體洩漏情形。

警方於現地設置交通警示錐及阻絕器材，現場指揮疏導交通，並於10時40分通報1999轉派相關單位及道路養護工程處處理，目前道工處人員及協力鉅揚營造廠商人員已到場，現場管制交由道工處，警消撤離。（編輯：陳仁華）1130516

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88
更多編輯台推薦新聞：