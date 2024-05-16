高雄前鎮疑路面裂痕現高低差 害3機車連環摔撞3輕傷

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄前鎮區中華五路與528巷口今天上午疑因路面出現裂痕致高低落差，導致江姓機車騎士行經時自摔，後方2輛機車閃避不及追撞肇事，幸3人均僅輕傷，確切事故原因仍待調查。

高雄市政府工務局指出，目前已派員到場了解原因，待釐清因由將說明。

前鎮警分局上午近10時獲報中華五路與中華五路528巷口有交通事故，警方到場了解，發現是3輛機車沿著中華五路慢車道南向北行駛直行，行經528巷口因路面裂痕（長約1公尺、高約3公分），高低落差致24歲江姓女騎士自摔，後方48歲陳姓男騎士、37歲葉姓女騎士閃避不及追撞肇事。

警方通報救護車到場急救，確認3名騎士均僅手腳擦挫傷，其中江女送阮綜合醫院，陳男、葉女現場包紮，3人均無酒駕情事。

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此外，警方10時許又獲報528巷口（金鞏橋前南往北）有異味，目前經消防局人員到場檢測「無異狀」、環保局空污事件應變小組檢測無異味與氣體洩漏情形。

警方於現地設置交通警示錐及阻絕器材，現場指揮疏導交通，並於10時40分通報1999轉派相關單位及道路養護工程處處理，目前道工處人員及協力鉅揚營造廠商人員已到場，現場管制交由道工處，警消撤離。（編輯：陳仁華）1130516