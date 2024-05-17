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520專題 / 台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸
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石姓法官涉幫洩密詐騙集團案律師鄭鴻威藏錢 檢廉搜索約談

2024/5/17 11:53（5/17 13:08 更新）
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圖為橋頭地方法院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順、謝幸恩台北17日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且被控有1筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室。台北地檢署今指揮廉政署搜索、約談石姓法官，目前仍在進行，北檢不願證實。

律師鄭鴻威被控加入詐騙集團，集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密，北檢13日依組織犯罪防制條例等罪起訴鄭男等18人。

檢調查出，鄭鴻威涉嫌將1筆款項藏在橋頭地方法院石姓法官的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞。鄭鴻威辯稱，他與石姓法官是老朋友，石姓法官擔任公職前曾在建設公司上班，自已正好有買房想法，先拿1筆現金給石姓法官，與本案無關。

橋頭地方法院昨天召開自律委員會審議，認定石姓法官違反法官倫理規範等規定，決議送法官評鑑委員會評鑑。

據了解，北檢為釐清案情，今天上午指揮廉政署前往石姓法官辦公室等地搜索，預計約談石姓法官說明，調查局相關調查處也前往支援，搜索行動目前仍在進行中。北檢對此不願證實。（編輯：方沛清）1130517

#北檢
#橋頭地方法院
#鄭鴻威
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