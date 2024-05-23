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郭國文臉書粉專網友留言涉恐嚇 警追當事者已出境

2024/5/23 15:42
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨立法委員郭國文臉書（Facebook）粉絲專頁19日出現「以後服務處被搶被開槍不要有怨言」等字眼留言，警方獲報追查發現留言者今年初已出境，將待對方入境後實施偵處。

台南市政府警察局善化分局副分局長吳宗哲今天接受媒體聯訪表示，19日接獲郭國文服務處團隊報案，指稱整理臉書粉專留言時，發現有網友留言「請郭國文立委以後服處被搶被開槍的時候也都不要有任何怨言」等不理性發言。

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吳宗哲表示，經檢警組成專案小組調查，當天確認留言者身分，並發現留言者在今年初已出境，已進行相關入境偵處作為，後續除加強相關處所安全維護，也呼籲民眾應理性對話，守護民主法治。

郭國文表示，此案已經報案，尊重警方偵查，恐嚇屬公訴罪，無法撤回，提醒所有網友，不要受政治人物煽動或操作，在公領域留言要小心謹慎，端正公民討論風氣。（編輯：黃世雅）1130523

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郭國文
藍委不滿郭國文搶周萬來物品 提案送紀律委員會網軍威脅要開槍掃射服務處 郭國文報警處理
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