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高雄男子曾文溪畔生態調查 迷途草叢近3小時救出

2024/5/24 10:10（5/24 10:46 更新）
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高雄市陳姓男子23日下午進入台南市曾文溪畔進行生態調查，卻迷途於高逾2公尺草叢近3小時，體力耗盡，手機快沒電，趕緊撥打110求救，所幸警消搜救隊進入草叢展開地毯式搜尋，將人及時救出。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月24日
高雄市陳姓男子23日下午進入台南市曾文溪畔進行生態調查，卻迷途於高逾2公尺草叢近3小時，體力耗盡，手機快沒電，趕緊撥打110求救，所幸警消搜救隊進入草叢展開地毯式搜尋，將人及時救出。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）高雄市陳姓男子昨天下午進入台南市曾文溪畔進行生態調查，卻迷途於高逾2公尺草叢近3小時，體力耗盡，手機快沒電，趕緊撥打110求救，所幸被警消搜救隊及時救出，返家休息。

台南市警局善化分局今天告訴中央社記者，29歲陳男受託進行生態調查，昨天下午2時進入台南市曾文溪畔，在高逾2公尺草叢中架設攝影設備時迷路，無法找到曾文溪堤防路徑。

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陳男在草叢中迷途近3小時，體力耗盡，手機電力也逐漸歸零，眼見太陽開始下山，趕緊撥打110求救，當地警消13人組成搜救隊趕往搜尋，先由消防隊員架起探照燈，再由警員以大聲公呼喊。

此時，曾文溪畔天色愈見昏暗，警消擔心入夜後風險更大，決定進入草叢展開地毯式搜尋，所幸挺進100公尺後，搜救人員聽見陳男微弱呼叫聲，終於在夜晚降臨前救出陳男，提供飲用水補充體力，再通知友人接送返家休息。（編輯：方沛清）1130524

#曾文溪
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