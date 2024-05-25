台南後甲國中足球隊北上遇火燒車 轉乘抵達賽場

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（中央社記者張榮祥台南25日電）國道3號台中龍井路段今天中午發生遊覽車起火事故，車上32名台南市後甲國中足球隊師生逃出未受傷，轉乘抵達桃園參加比賽，市府表示，將如期完成賽程，師生心情未受影響。

台南市後甲國中足球隊32名師生今天搭乘遊覽車北上參加桃園足球賽，中午途經國道3號北向179.8公里（龍井路段）時，劉姓駕駛警覺車輛異常，立即停靠外側路肩待援，結果車輛起火燃燒，車上師生逃出未受傷，轉乘離開。

台南市府發布新聞稿指出，後甲國中師生參加5月25日及26日中華足協主辦的台灣青年足球聯賽，途中遊覽車發生故障，司機第一時間停靠路邊及疏散車上師生，體育局長陳良乾已致電慰問，並提供一切必要協助。

陳良乾說，參賽師生未受驚嚇，遊覽車業者也調派車輛接駁抵達賽場，下午5時在林口銘傳大學比賽，明天完成台北大學三峽校區賽程後返回台南。

教育局表示，足球隊會如期比賽，師生心情未受影響，校方也將完成校安通報，持續關懷師生狀況，協助解決問題。（編輯：郭諭儒）1130525