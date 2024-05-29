國語日報案又敗訴 教育部續向法院聲請改派董事

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，雙方纏訟多時，民事訴訟部分，台北地院今天判教育部敗訴。教育部表示遺憾，研議是否上訴，另向法院聲請指派國語日報臨時董事。

教育部認定國語日報社屬於政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟，教育部敗訴確定，提出民事訴訟，請求確認捐助法律關係存在事件，台北地院今天判決教育部敗訴，可上訴。

教育部今天晚間以文字回應中央社指出，訴訟的目的是維護國家公產權益與法制公義。台北地院未就教育部所提諸多政府檔案資料所呈現的事實論究，教育部深表遺憾。等判決書送達，會再詳究判決法理，研議後續措施。

除此之外，教育部認定國語日報社部分董事屆齡、部分董事已不具合法董事資格，以財團法人主管機關的身分，另向法院聲請指派臨時董事代行董事職權。

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教育部於民國106年9月5日認定國語日報社為政府捐助的財團法人，隨即以法人主管機關角色，要求國語日報修正捐助章程、改選董事。國語日報社不服，提起訴願遭駁回，隨後提起行政訴訟，最高行政法院於111年二審駁回教育部上訴，教育部敗訴確定。

在民事訴訟部分，教育部向法院請求確認捐助法律關係，然而台北地方法院今天最新判決，國語日報社非屬政府捐助的財團法人，教育部確認其與國語日報社之間捐助的法律關係存在無理由，判決駁回，可上訴。（編輯：陳清芳）1130529