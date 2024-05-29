桃園小六生天天帶刀到校引恐慌 教育局專案處理

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園市有議員爆料，有隔代教養的小六學生天天帶刀到校，還恐嚇、霸凌同學，現在由奶奶每天入班陪讀。桃園市教育局說，奶奶陪讀部分可以特教專案處理，也會持續追蹤輔導。

桃園市議會今天進行市政總質詢，中國國民黨籍桃園市議員楊朝偉質詢時表示，桃園市八德區有行為偏差的小六學生，不但霸凌學生，還天天帶美工刀、水果刀到校，宛如「帶刀侍衛」。

楊朝偉說，由於新北市去年底曾發生割頸案，該生行徑讓學校家長心生畏懼，還跑去警察局報案，桃園市政府社會局等單位也都介入處理，該生也因恐嚇同學被移送少年法庭。

楊朝偉說，該生是隔代教養家庭，父母離異後各自再婚，生活起居由奶奶照顧，由於國小是義務教育，目前協議由奶奶帶著該生每天上、下學，並入班陪讀；該生家庭功能不彰，奶奶陪讀的部分形同特教助理人員，希望教育局可以專案協助。

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桃園市政府教育局長劉仲成表示，該生雖非特教生，但若行為偏差情形嚴重，奶奶陪讀部分可以特教專案處理；校方指出，該生確實有因偏差行為導致家長反彈，但在奶奶陪讀後狀況改善、穩定，已聯繫國中端在該生畢業後持續輔導。

針對特教助理員待遇部分，楊朝偉也爭取將時薪制改為有全職待遇；劉仲成表示，已獲桃園市長張善政同意，並在5月發文各校，原時薪制的特教助理員，今年度可以聘任到7月底，8月1日開始改為全年聘期。（編輯：張銘坤）1130529