闖台中澄清醫院急診室毆傷9醫護 涉案男收押

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（中央社記者蘇木春台中30日電）向姓男子昨天闖入台中澄清綜合醫院平等院區，徒手攻擊醫護人員造成9人受傷，警方到場將向男逮捕，他自稱是醫院前保全，不滿10年前遭解雇；全案經檢方偵辦後，向法院聲押向男獲准。

台中地檢署今天表示，向男今天經檢察官複訊後，認定他涉嫌違反醫療法等罪嫌重大，且有反覆犯案之虞，向法院聲請羈押，經院方召開羈押庭審理後裁准。

檢警查出，49歲向男昨天上午8時41分，前往中區平等街的澄清綜合醫院平等院區急診室及大廳櫃台，徒手毆打醫護人員共9人，均造成表皮擦挫輕傷、無大礙，他並毀損大廳櫃台塑膠隔板、立牌等物。

轄區台中第一警分局獲報，立即到場將向男逮捕，並將他帶回警局偵辦。向男供稱，他10年前曾在醫院內擔任保全，不知原因突遭院方解雇，因此懷恨在心，想要報復才到醫院內毀損物品及傷人。

據了解，向男曾是台中市警察局保安大隊警員，且擔任前台中縣長黃仲生隨扈，因與暴力集團勾結涉及洩密案，經法院判處1年2月入獄而被免職。（編輯：陳仁華）1130530