男誆稱幫教訓人索討70萬 詐欺取財被判刑

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（中央社記者鄭維真彰化30日電）林姓男子得知友人遭人欠錢不還，誆稱給2萬元可幫教訓對方，之後以「已幫你處理」改索討70萬元，友人不堪其擾報警，才知林男根本沒找對方，法院依詐欺取財罪判林男2年刑期。

台灣彰化地方法院判決書指出，林姓男子去年4月得知友人想教訓欠錢不還的人，向友人佯稱「單純要打他，新台幣2萬元」，友人因而匯款給他。

之後林姓男子稱「已經幫你處理對方，車馬費、封口費、旅館費、吃的喝的，3天25個人薪水加5台車油錢，扣留對方3天，總共要付70萬元」，並要求友人不得報警、不可問對方如何，否則對方就知道是誰唆使，導致友人前後共交付62萬元。

友人不堪其擾，決定報警處理，趁林姓男子再次向他索討金錢、他拒絕付錢被林男強拉上車之際，埋伏員警出面制止，林男才未得逞。

林姓男子事後坦承未幫友人找人教訓對方，並辯稱向友人借款才會有2萬元匯款紀錄，未強拉友人，只是勾、扶、抓，否認有詐欺取財、強制未遂等犯行。

法官認為，依據兩人網路對話內容、交易明細等相關人物證，林姓男子所辯難認可採，且警詢、偵訊、法院審理時均否認犯行，未見悔悟。

法官另衡酌林姓男子未能與告訴人和解或調解，離婚、育有1名未成年子女，依犯詐欺取財罪處有期徒刑2年，並沒收犯罪所得62萬元，又犯強制未遂罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：龍柏安）1130530