施作台電工程 承攬商工人從高空作業車墜地死亡

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園市政府勞動局今天表示，台電承攬商的林姓男工人，昨天在施作電纜剪除作業時發生意外，從高空作業車吊籠內墜地死亡；現場已部分停工，將調查各單位是否違反職安法等規定。

勞動局向媒體表示，台灣電力公司桃園營運處進行「112年度乙工區配電外線工程」，由通營電氣工程有限公司承攬施作，通營公司所僱的林姓男子昨天上午9時50分在大園區中山南路一段進行電纜剪線拆除作業時，發生墜落致死的重大職業災害案。

勞動局調查，林男當時使用並操作高空作業車進行作業，當吊籠往上升時，疑因拉扯到電線造成電線桿斷裂、往下砸到高空作業車，導致吊籠與吊桿斷開、僅剩油壓線連結。

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勞動局調查，林男因未繫安全帶，因此從吊籠內墜落至地面，墜落高度約8.5公尺，送往桃園敏盛醫院搶救後仍不治死亡；勞檢處職災專服員將協助家屬慰助事宜。

勞動局也說，初步認定通營公司有違反職業安全衛生設施高空工作車相關作業規定，後續將依重大職業災害要點規定辦理；針對現場電纜剪線拆除作業使用高空工作相關作業及肇災場所予以部分停工，並將調查各事業單位是否違反職安法等規定。（編輯：張銘坤）1130530