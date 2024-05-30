台中住宅工地工人觸電摔落昏迷 勞工局職災調查

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中北屯區一處住宅工地，今天上午1名工人施工時，不慎觸電而從工作梯上摔落，消防局到場搶救後男子恢復呼吸心跳送醫，中市府勞工局已派員進行職業災害檢查，若違反職安法將依規停工開罰。

台中市消防局今天上午10時33分獲報，北屯區軍福十九路與敦富路口一處住宅工地，有工人施工時觸電昏迷，立即到場搶救，並將傷者送醫治療。

轄區台中市警察局第五分局表示，警方到場初步查出，37歲何姓男子在涉案工地地下室1樓施作機電工程時，不慎誤觸220V電流遭電擊，並從工作梯摔落地面，同層樓同事35歲羅男聽聞聲響後，趕至現場見何男倒臥地上，撥打119求救。

經消防局救護人員到場後，對何男施以AED電擊及心肺復甦術後，傷者已恢復呼吸心跳，並經救護車送醫治療，後續警方已通知台中市政府勞工局介入，調查意外發生原因及責任歸屬。

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台中市政府今天透過文字稿表示，經勞工局派員到場，初步調查為1名工人在地下1樓廁所，以A字梯施作給水管路時，疑因觸電而從梯上跌落。

中市府指出，傷者經送醫急救後已恢復呼吸心跳，但仍處昏迷狀態，院方持續治療。勞工局獲報後已派員進行職業災害檢查，如查有違反職業安全衛生法，將要求廠商停工改善，並處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1130530