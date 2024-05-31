防高樓火警 北市抽查101、新光大樓救災設備皆合規

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市消防局今天表示，新竹市晴空匯火警凸顯高層建物公共安全議題，經抽查台北101大樓及新光摩天大樓的救災安全等設備，檢查結果均符合規定。

消防局發布新聞資料指出，新竹市晴空匯大樓日前火災造成2名消防員殉職及民眾受困，凸顯高層建物公共安全議題，為確保台北市內高層建物消防安全，今天與台北市建築管理工程處，抽查台北市最高2棟摩天大樓，包含台北101大樓及新光摩天大樓的消防安全設備。

消防局表示，此次檢查抽驗大樓消防安全設備及防火避難設，更針對提供消防員使用消防安全設備，包含連結送水管、消防專用蓄水池、梯間排煙設備、無線電輔助通訊設備等進行重點檢查。

消防局派遣消防車到場進行實車連結測試，盼可保障建物使用對民眾安全，並確保消防員救災安全，經檢查結果，所有消防設備皆符合規定。

消防局指出，檢查過程特別提醒業主，應自主定期點檢消安全設備，如防火門應確實巡檢關閉、定期辦理自衛消防編組訓練，提升員工及防災中心服勤員的臨災應變能力。

消防局表示，民眾發現自家有火災時，應先叫醒親友，儘速避難逃生並撥打119，避難逃生時記得關門阻隔火煙竄流。

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若火災發生在其他樓層，避難時確認門外、安全梯無煙，再迅速往下往外避難，如發現有煙無法逃生，應選擇退回家中，關門防火勢及煙霧侵入，再以衣物或毛巾塞門縫塞住，防煙霧飄入。

消防局表示，民眾遇火警時應處在相對安全空間內避難，同時撥119通報所在位置待求援，消防員接獲訊息後，會列優先救援對象，再次呼籲火災預防工作應從平日做起，如注意用電安全等，別有僥倖心態。（編輯：張銘坤）1130531