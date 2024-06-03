宜蘭男子疑不滿遭開單派出所縱火 遭收押

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）49歲郭姓男子疑不滿違規停車遭警方開單，昨天凌晨持汽油至羅東警分局成功派出所機車停放區縱火。警方循線逮捕郭男送辦，經檢察官複訊後，昨天深夜向法院聲請羈押獲准。

宜蘭縣政府警察局羅東分局成功派出所機車停放區，昨天凌晨2時20分突然起火燃燒，員警立即通報消防局派員到場滅火，火勢約30分鐘後撲滅，共有6輛機車、1輛腳踏車和派出所外部電線遭燒毀。

警方調閱監視器畫面，發現1名男子身穿迷彩背心上衣、迷彩短褲，頭戴全罩式安全帽徒步離開派出所機車停放區後，現場立即冒出火光，男子隨後駕駛自小客車離去。經警方進一步清查，認為郭男涉有重嫌，立刻派員查緝。

警方昨天凌晨3時許，在郭男住家附近發現郭男行蹤，一路尾隨郭男駕駛的車輛10餘分鐘，在新寮一路上前攔停車輛，過程中郭男開車衝撞警車，造成2名員警受到輕傷，警方以警棍擊破車窗，將郭男逮捕。

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警方調查，郭男疑不滿5月間因違規停車遭羅東警分局員警開單告發，經調閱監視器，發現郭男5月29日前往台北市莒光路某加油站，購買新台幣7元汽油，請加油站員工裝在寶特瓶內，昨天凌晨再回到現場縱火犯案。

警方詢後依妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌，將郭男移送宜蘭地檢署偵辦，經檢察官複訊後，昨天深夜向宜蘭地方法院聲請羈押，法官認郭男涉犯重罪、有逃亡之虞，裁定羈押。（編輯：李淑華）1130603