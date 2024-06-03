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基隆潮境公園入口山崩擊中多車 已知1送醫1受困
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涉當車手提領百次得手5百萬 高雄男出國遭逮收押

2024/6/3 14:43（6/3 15:16 更新）
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陳姓男子（左）涉嫌擔任詐騙集團車手，夥同黃姓女友與王姓同學從3月下旬起在高雄市林園及大寮區提款機提領257次，得手約新台幣500萬元，陳男與女友5月間出國時，在桃園機場候機室遭警方逮捕，訊後依涉詐欺等罪嫌聲押獲准。（高雄市警察局林園分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月3日
陳姓男子（左）涉嫌擔任詐騙集團車手，夥同黃姓女友與王姓同學從3月下旬起在高雄市林園及大寮區提款機提領257次，得手約新台幣500萬元，陳男與女友5月間出國時，在桃園機場候機室遭警方逮捕，訊後依涉詐欺等罪嫌聲押獲准。（高雄市警察局林園分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年6月3日
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（中央社記者張已亷高雄3日電）陳姓男子等人涉嫌擔任詐騙集團車手，3到4月間在高雄林園和大寮提領逾200次，得手約新台幣500萬元。陳男與女友5月間出國時遭警方攔截，陳男訊後依涉詐欺等罪嫌聲押獲准。

高雄市警察局林園分局警方4月15日接獲165反詐騙專線通報轄內提領熱點，發現有車手集團在超商、賣場提款機密集提領。

警方指出，經追查發現集團以32歲陳男為首，夥同29歲黃姓女友及30歲王姓同學，3人從3月下旬在林園及大寮區提款機提領257次，其中王男曾因在超商形跡可疑遭盤查，事後警方過濾監視系統影像及盤查紀錄，比對車手資料發現王男涉有重嫌，再以車追人發現陳男及王女。

警方表示，循線掌握3人行蹤，發現陳男及王女5月4日要出國到馬來西亞，通知移民署配合在桃園機場候機室將2人逮捕，隔日在林園區逮捕王男，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，陳男因涉嫌重大、有逃亡之虞，遭檢方聲押獲准，黃女、王男則各以5萬元及8萬元交保候傳。將持續追查詐騙集團上游及被害人數量。（編輯：李淑華）1130603

#高雄市警察局林園分局
#高雄地檢署
#移民署
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