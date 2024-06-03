高雄林園取締大車專案 1個月抓逾400件違規

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（中央社記者張已亷高雄3日電）高雄市警察局林園分局5月3日起規劃為期1個月專案執法勤務，加強取締行經林園、大寮區大型車輛違規行為，總計取締433件，其中以「轉彎或變換車道不依規定」86件為大宗。

高雄市警察局林園分局今天發布新聞稿指出，為降低轄區內大型車交通事故，5月起提升執法強度與準度，展開為期1個月「大型車交通違規大執法」專案，同時宣導民眾與大型車保持距離，避免進入視野死角。

警方表示，專案是針對闖紅燈、車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且能否正常使用、所載貨物滲漏（含不穩妥）、轉彎或變換車道不依規定等違規項目加強取締。

警方指出，違規樣態中以「轉彎或變換車道不依規定」86件最多，其次依序為「所載貨物超載或滲漏（含不穩妥）」82件，「未安裝行車視野輔助系統（含行車紀錄器）且未能正常使用」47件。

警方表示，將持續編排勤務加強易肇事路段取締，並採滾動式分析易肇事熱時、熱點調整相對應部署，維護民眾安全。（編輯：郭諭儒）1130603