士林分署123聯合拍賣會 暖助欠費者賣冰棒

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）士林分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，由於經營冰品的許姓男子無力繳納滯欠勞健保等新台幣60萬餘元，同意許男於拍賣會場販售冰棒等，並將今天銷售營收用於繳納欠款。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞資料指出，許男販售的冰品供貨給飯店及遊樂園，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，營收大不如前，滯納勞工退休金、勞工保險費及健保費等，共計滯欠60萬餘元，被移送士林分署執行。

士林分署指出，許男努力經營冰品事業，也採用台灣在地小農天然原料，雖然公司營收有逐漸好轉，仍無法一次繳清欠費，因此申請分期清償，並承諾尋找提升營收機會，維護員工權益。

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士林分署表示，感受到許男企圖心及責任感，因此同意給予許男寬緩分期繳納，也另外提供今天聯合拍賣會販售平台協助許男提升營收，並以今天的銷售營收，於扣除必要成本與支出結餘金額，繳納欠費，共創多贏效益。

此外，士林分署說，今天聯合拍賣會以400萬元拍定麥拉倫跑車，另以52萬8000元拍定保時捷房車，拍賣所得將全部挹注國庫。全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣民眾可上士林分署網站查詢。（編輯：方沛清）1130604