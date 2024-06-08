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台商鄭文逸炒作大同股票案 電子監控再延長8月

2024/6/8 11:05
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（中央社記者謝幸恩台北8日電）台商鄭文逸涉炒作大同股票獲利，二審判刑13年6月，並裁定鄭文逸限制出境、出海及電子監控。由於境管期限屆滿，高院裁定鄭男自6月11日起延長限制出境、出海8月及電子監控。

台商鄭文逸被控於民國105年間與中國商人任國龍共同炒作大同公司股價獲利，一、二審均依違反證券交易法，判刑鄭文逸有期徒刑13年6月，目前案件上訴三審中。

為防潛逃，台灣高等法院去年裁定鄭文逸延長限制出境、出海8個月，並應自民國112年10月5日起至113年6月10日止，遵守接受電子腳環等科技設備監控，及未經法院許可，於每日晚上11時許起至翌日上午6時不得離開限制住居地。

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由於鄭文逸今年限制出境、出海期間將屆滿，日前高院開庭審理，審酌鄭文逸涉犯重罪，海內外資產豐厚，有逃亡之虞，若未對鄭文逸限制出境、出海及施以科技設備監控，仍有於訴訟程序時潛逃不歸的可能性。

高院裁定，鄭文逸自今年6月11日起延長限制出境、出海8個月，並應自民國113年6月11日起至114年2月10日，繼續遵守接受科技設備監控，及未經法院許可，於每日晚上11時許起至翌日上午6時不得離開限制住居地。可抗告。（編輯：張銘坤）1130608

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