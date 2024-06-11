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湖口土地公廟香爐遭竊 竹縣警逮到犯嫌找回贓物

2024/6/11 17:27（6/11 17:36 更新）
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新竹縣湖口鄉一處土地公廟內香爐日前遭竊，現場僅剩下一支爐腳。警方獲報查出楊姓主嫌因缺錢花用，夥同2人偷香爐變賣，訊後依法移送偵辦。（新竹縣警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月11日
新竹縣湖口鄉一處土地公廟內香爐日前遭竊，現場僅剩下一支爐腳。警方獲報查出楊姓主嫌因缺錢花用，夥同2人偷香爐變賣，訊後依法移送偵辦。（新竹縣警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年6月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）新竹縣警察局今天說，湖口鄉1處土地公廟內香爐遭竊，現場僅殘留爐腳，經查主嫌楊姓男子因缺錢花用夥同2人偷香爐變賣，警詢後將楊男移送新竹地檢署偵辦。另外，香爐已尋回。

新竹縣新湖警分局今天發布新聞資料指出，湖口派出所4月27日接獲中山路土地公廟報案，廟內銅製天公香爐遭竊，現場僅殘留爐腳，廟方估計損失約新台幣10萬元。

警方告訴中央社記者，楊姓男子因缺錢花用找2名友人共同涉嫌行竊，3人至土地公廟後，涂姓女子駕車留守把風，楊男與另1人進入廟內，先將監視器鏡頭調轉方向後著手行竊，但因天公爐使用鎖具固定於地面，犯嫌使用工具鋸開後徒手搬運。

警方說，後續也查到楊姓男子行竊使用的車輛，發現後車廂留有金爐過重壓塌痕跡，此外也找到銷贓地點，香爐變賣所得約1萬餘元，但成功將香爐尋回。

警方指出，楊男坦承因缺錢花用，加上楊男觀望銅製物品價格不錯且好賣，才會選擇到較有規模的寺廟行竊銅製香爐。

警方表示，楊姓男子與涂姓女子在犯案2天內，就被逮捕到案，訊後2人皆依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦，至於另1名犯嫌，警方已掌握身分將積極查緝到案。（編輯：李錫璋）1130611

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