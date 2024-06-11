台中大樓工地塔吊工人19樓墜落身亡 勞工局勒令停工

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中西屯區某工地今天發生工安意外，44歲鐘姓男子在19樓進行塔吊爬升作業不慎墜落至1樓，消防局到場已明顯死亡；中市府勞工局勞檢勒令停工，依法開罰並移送司法偵辦。

台中市政府消防局今天中午12時7分獲報，西屯區青海南街某工地發生工人墜樓案，派遣黎明消防分隊救護人車前往處理，但到場時傷者已明顯死亡，未送醫。

台中市政府今天透過文字稿表示，針對西屯區一處工地今天中午發生工安意外，罹災者於19樓進行塔吊爬升作業時，不慎失足墜落至1樓，當場無生命跡象。

中市府指出，勞工局事發後已立即派員實施職業災害檢查，勒令停工改善，並就違反職業安全衛生法部分，將處新台幣3萬以上、30萬元以下罰鍰，並將移送司法機關偵辦，追究刑事責任。

另外，北屯區紹安街與敦富一街工地內，10日也發生1名工人，於地下二樓進行模板工程時，不慎跌落地下二樓至三樓間車道，傷者意識清楚、有多處骨折，經送醫治療後無生命危險。

台中市勞動檢查處今天也派員前往北屯區案發工地，實施職業災害檢查並勒令停工，就違反職業安全衛生法部分開罰。

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中市府表示，近日工安意外主要以高處墜落為主，分析這些墜落職災原因，主要在於高處作業施工時必須不斷移動，如模板組立、塔吊升降等，且作業機具與設施大多為臨時性組構，雇主倘未落實現場安全設備，並確實要求勞工佩戴安全帶等措施，將導致工人缺乏充分安全保護而致災。

中市府說明，勞檢處將持續實施檢查、宣導及輔導「三合一」作為，除對廠商未符合規定項目輔導改善外，並開辦宣導會、觀摩會及工安診斷等，以提升工程安全衛生水準。（編輯：陳仁華）1130611