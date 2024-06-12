男涉冒名新北議長姻親詐騙 蔣根煌籲民眾勿受騙

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（中央社記者王鴻國新北12日電）近來詐騙猖獗，假冒名人取信被害人騙取財物案件層出不窮，近來有李姓男子涉假冒新北市議會議長蔣根煌姻親對外詐騙。蔣根煌表示，不認識李男，已報警並籲民眾勿受騙。

蔣根煌今天透過服務處對外聲明表示，近來有李姓男子假藉是他的親友名義，以投資、購物為由，連續詐騙被害人，他已向警方報案，並公開澄清，與李男素不相識，希望民眾不要受騙上當。

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蔣根煌表示，近來有許多冒用政商人士行騙案件，讓遭冒名人士不堪其擾，也讓民眾遭受重大財物損失，他不認識李男，也沒聽過這個人，呼籲受害民眾能盡速報案，提供警方更多線索，以利早日破案。

新莊分局表示，蔣根煌服務處反映有歹徒假借議長姻親名義詐騙，警方目前尚未受理被害人報案，現已主動查處。另外，經常有不肖之徒會假扮同學、親友詐騙，呼籲民眾切勿上當受騙，如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。（編輯：方沛清）1130612