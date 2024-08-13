嘉市議員林煒軒遇襲案 主使者續押2個月

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）民進黨嘉市議員林煒軒去年遭製造假車禍毆打案，嘉義地法院上月宣判，教唆的郭男判1年6月徒刑；郭男聲請具保停止羈押，法院認為，郭男犯罪動機始終不明，因此續押2個月。

民進黨嘉市議員林煒軒去年11月及今年1月遭製造假車禍毆打案，嘉義地方法院上月29日宣判，教唆的郭男判1年6月徒刑，下手的吳男及楊男判處10月徒刑、江男5月。全案可上訴。

嘉義地方法院今天發新聞稿指出，涉嫌傷害林煒軒的郭姓男子聲請具保停止羈押，經承辦法官訊問後，認為郭男雖然坦承犯行，然犯罪動機始終不明，於審理中並未吐露。

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同時，考量郭姓男子等人在第一次傷害林煒軒後，仍變本加厲，再次由另2人毆打林煒軒，故於此大費周章、布局多時，且在其犯罪動機未明，無從確認其犯罪動機已不存在的情形下，難認郭男反覆實施同一傷害犯行的可能性已然降低，而有預防犯罪必要性。

郭姓男子提具保聲請停止羈押，屬無理由，應予駁回。且羈押期限即將屆滿，應予延長羈押2月。另考量郭男在押，與外界已有相當程度阻隔，與他人串證、滅證的可能性大幅降低，因此解除禁止接見、通信及授受物件。（編輯：郭諭儒）1130813