男未繳133萬遭管收 子女幫忙分期繳清

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）在彰化田尾鄉開景觀工程顧問公司的羅男，因積欠勞健保費及勞工退休金等總計約133萬未繳遭管收3個月，羅男子女不忍心父親受牢獄之災，幫忙分期繳清，讓羅男能回家團聚。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞，羅男擔任彰化田尾鄉1間林園景觀工程顧問公司負責人，公司卻積欠勞保費、勞工退休金、健保費、營業稅、營利事業所得稅等總計新台幣133萬多元未繳。

勞動部勞工保險局等機關自民國111年起陸續將羅男移送彰化分署強制執行，分署人員僅追繳回9萬多元，多次通知羅男來分署報告公司財產情形，但羅男拒到場，也不願主動清繳，分署人員只好拘提羅男，並向彰化地方法院聲請管收3個月獲准。

彰化分署指出，羅男遭拘提到案後，除了曾交出公司2輛小貨車供拍賣外，對於變賣公司資產所得等金錢流向都無法交代，認定羅男故意不繳清，也隱匿財產動向。

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羅男遭管收時因無法當天完成分期繳納，提供擔保程序，只能先進看守所，羅男子女不忍父親受牢獄之災，趕緊向分署連繫請求分期繳納，除當場繳新台幣40萬外，羅男兒子也擔任擔保，提供位在彰化田尾鄉透天厝所有權狀作為擔保，讓羅男可回家。

彰化分署指出，行政執行案件義務人在收到傳繳通知後，即應自動繳納，不要等待公權力強制執行，切勿心存僥倖，任意脫產意圖規避執行，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分，得不償失。（編輯：謝雅竹）1130814