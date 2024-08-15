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南投警抓假車牌件數增4成 9月底前淨牌專案加強取締

2024/8/15 17:41（8/15 18:16 更新）
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有鑑於偽、變造車牌日漸增加，南投縣警察局19日起至9月底將實施「淨牌專案」，加強取締使用偽造、變造或矇領牌照、牌照借供他車使用或使用他車牌照、未領用有效牌照、懸掛他車號牌、未懸掛號牌於道路停車等違規。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年8月15日
有鑑於偽、變造車牌日漸增加，南投縣警察局19日起至9月底將實施「淨牌專案」，加強取締使用偽造、變造或矇領牌照、牌照借供他車使用或使用他車牌照、未領用有效牌照、懸掛他車號牌、未懸掛號牌於道路停車等違規。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年8月15日
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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）偽造、變造車牌案件日漸增多，南投縣警察局統計今年1月至7月底取締偽變造車牌共715件，較去年同期增加208件、約達4成，警方今天宣布，8月19日至9月底實施「淨牌專案」加強取締。

南投縣警察局今天發布新聞稿指出，1月至7月底執行取締偽造、變造車牌共715件，相較去年同期507件增加208件，有鑑於偽變造車牌日漸增加，19日至9月底將實施「淨牌專案」，加強取締使用偽造、變造或矇領牌照、牌照借供他車使用或使用他車牌照、未領用有效牌照、懸掛他車號牌、未懸掛號牌於道路停車等違規。

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縣警局指出，日前在草屯鎮道路發現車輛疑似懸掛壓克力假車牌，員警查處發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月，因此網購壓克力假車牌繼續行駛，全案依偽造特種文書罪嫌函送南投地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條第4項告發及移置保管車輛。

縣警局指出，偽變造車牌處新台幣3600元至1萬800元罰鍰、當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照，還觸犯刑法偽造特種文書罪須移送法辦，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，目前已有多起移送偵辦及判決有罪案例，呼籲民眾勿存僥倖心態。（編輯：陳仁華）1130815

#縣警局
#南投地檢署
#南投縣警察局
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