中元節彰化地檢署推打詐符咒 鼓勵轉傳提升識詐

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）彰化地檢署以常見詐騙話術今天推出應景打詐符咒，可製成貼紙、書籤時時刻刻提醒如何辨識詐騙，檢方說，趣味符咒「哏圖」盼吸引民眾目光、鼓勵轉傳，讓更多人辨識詐欺危害。

今天是中元節，平時嚴肅辦案的彰化地方檢察署延續鬼月打詐主題，選在今天發布多款趣味符咒「哏圖」，有「網戀都遇正緣符」、「詐欺集團退散符」等，把目前流行詐騙型態製成符咒貼紙、書籤，還有打詐大使「歐熊」化身Q版道士，提醒民眾辨識各種詐欺類型。

彰化地檢署透過新聞稿表示，統計今年5月底至6月中，詐欺案已查獲31人、羈押5人、查獲171個人頭帳戶、查扣金額新台幣131多萬元；地檢署除積極打詐，更要建立民眾正確觀念，並因應不斷翻新詐騙手法，行文警察、政風、各行政機關強力推廣，強化民眾防詐意識。

彰化地檢署檢察長張曉雯說，打詐不是口號，為嚴懲詐欺犯罪，結合司法警察機關強力偵辦詐欺、毒品犯罪、掃蕩黑道幫派，溯源追查詐欺共犯，向詐欺、毒品及背後幫派犯罪不法集團宣戰，並希望透過全民力量共同打擊詐欺，使民眾勿輕信犯罪集團引誘。（編輯：張雅淨）1130818