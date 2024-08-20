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前中國電器董事長周麗真 涉內線交易倒賠百萬遭訴

2024/8/20 11:04
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（中央社記者謝幸恩台北20日電）前中國電器公司董事長周麗真與哥哥周植基，於109年3月間中電公司現金減資重大消息發布前涉內線交易，結果反而損失184萬餘元，北檢今天依內線交易罪起訴周麗真等2人。

台北地檢署起訴指出，上市公司中國電器股份有限公司，於民國109年3月18日發布重大訊息，表示將進行新台幣3億5859萬5260元的現金減資計畫。

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起訴指出，周麗真等人在重大訊息發布前的禁止交易期間，多次買入中電公司股票，總計花費2955萬4150元，但並未出售股票；由於中電公司股價下跌，周麗真等人未從中獲取利益，反而倒賠184萬1775元，因此沒有犯罪所得。

檢察官認為，周麗真等人違反證券交易法的內線交易罪，構成即成犯，今天提起公訴。此外，周植基雖否認犯行，但因其主動前往調查局配合調查，並坦承於禁止交易期間仍持續購入中電股票，建請法院斟酌減輕其刑。（編輯：李錫璋）1130820

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