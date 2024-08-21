台中國際賽車展演票價遭哄抬 警方查獲1黃牛送辦

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中國際賽車封街展演將於9月28日登場，門票開賣秒殺，台中市警方發現有網友在網路平台將新台幣500元門票哄抬到2900至3500元公開販售，查獲黃牛吳姓男子依法送辦。

2024「Red Bull Showrun Taichung」國際賽車封街展演，將於9月28日在西屯區市政路登場，3萬張門票開賣即秒殺，台中市警察局刑事警察大隊近日網路巡邏發現網友在FB社團公開販售門票，附上數十張門票照片宣稱保證有票。

為避免民眾高價購買黃牛票，影響全民參與運動競賽公平性，警方今天表示，經台中地檢署指揮科技犯罪偵查隊及相關業務單位組成專案小組，掌握住在新竹市區的吳姓男子涉嫌將1張原價500元的門票，哄抬價格高達1張2900元至3500元進行販售。

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警方指出，立法院去年通過「運動產業發展條例」及修正「文化創意產業發展法」等法令，明定若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍罰鍰，若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，導致侵害民眾公平取得票券機會，則處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

警方表示，循線查緝吳男到案後，因涉嫌違反運動產業發展條例規定，全案將依法移請台中地檢署偵辦，並函請台中市政府運動局裁罰。（編輯：黃世雅）1130821