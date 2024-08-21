走私原料製成喪屍煙彈 2毒品集團共6人遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北21日電）刑事局破獲首起境外走私依托咪酯製造喪屍煙彈毒品集團，逮捕2集團主嫌共6人送辦，其中劉姓主嫌自創品牌在網路銷售，警方掌握依托咪酯原料從東南亞進口，將持續溯源。

警政署刑事警察局今天召開破獲首宗依托咪酯跨國走私販毒集團案，智慧財產權偵查大隊（偵一隊）副大隊長徐名谷說，日前接獲情資，有販毒集團涉從境外進口依托咪酯原料在台分裝販售，經查以劉姓男子及簡姓男子涉重嫌，組專案小組偵辦。

刑事局查出，有資訊背景34歲劉姓男子曾因涉及加密貨幣詐財遭逮送辦，事後從管道得知可從境外購入依托米酯原料，並以加密貨幣跟境外販毒集團交易，架設網頁後透過社群平台大量宣傳對外販售。

警方表示，劉姓男子自創品牌，5月間架設網頁，內容稱是全球最大依托暈彈品牌，並拿到美國證書等，經布線查緝發現，劉男以台中市南屯區大樓內當電子煙彈分裝據點。

警方說，劉姓男子把依托咪酯電子煙油以1顆新台幣2000元賣給美國及加拿大買家，並用加密貨幣交易，經掌握情資，7月初赴台中市逮人，搜出依托咪酯原料等物。

劉姓男子遭逮捕後坦承涉案，但供稱不知進口原料觸法，警方表示，劉男架設網頁雖未下架，但已無法提供購買。警詢後依違反藥事法把劉男等3人移送台北地方檢察署偵辦。

刑事局從加密貨幣等金流向上溯源，發現劉男曾匯給藏在東南亞販毒集團，經追查得知有毒品等前科49歲簡姓男子透過此集團買1公斤依托咪酯原料，以國際快遞包裹郵寄來台灣。

專案小組偵辦多日，發現簡姓男子為宜蘭地區毒品賣家，疑把依托咪酯加入海洛因賣給毒蟲，掌握線索後赴宜蘭縣逮捕簡男等3人，搜出毒品等物。因逮捕在8月6日，警訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌把簡男等3人移送北檢偵辦。

依托咪酯原為管制藥物，法務部6月提列為第3級毒品審議，8月5日經行政院公告列管為第3級毒品。

刑事局此次是首宗破獲從境外走私依托咪酯毒品集團，搜出616顆依托咪酯煙彈及約1.3公斤原料，若順利製成約為1萬5000顆喪屍煙彈、市價約3000萬元。（編輯：張銘坤）1130821