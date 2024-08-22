毒蟲疑竊嘉縣振興宮舊廟白鐵欄杆 警民合作逮人

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉義縣梅山鄉振興宮舊廟八八風災後歪鈄成觀光景點，日前2名毒蟲租貨車疑偷白鐵欄杆，但車身過重陷入廟前泥地，棄車離開改開廂型車折返時，被警方攜手當地民眾逮捕送辦。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，廟宇位移、傾斜約30、40度，被譽為「台版比薩斜塔」的振興宮舊廟近日鐵欄杆遭竊。當地民眾發現2名男子拆卸廟宇白鐵欄杆，疑想偷去賣錢，但兩人駕駛的貨車卡在廟前泥地中，16日通報員警捉人，車上人員早已不知去向。

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警方說，查到貨車為租賃車，正當調閱附近監視器釐清情況時，發現另一輛可疑廂型車抵達現場，車上2名男子到貨車旁鬼鬼祟祟，而2名男子各自駕駛貨車與廂型車要逃離現場時，村民用空拍機定位，並出動高山犬加入圍捕，2人乖乖就逮。

警方說，經檢視雖未在2人車上發現贓物，卻查獲攜帶毒品安非他命及吸食器，訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1130822