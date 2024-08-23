提供驗證碼給詐騙集團 保二員警成共犯遭訴
2024/8/23 12:26
（中央社記者林長順台北23日電）保二總隊邱姓員警涉嫌提供虛擬門號與簡訊驗證碼給詐騙集團，獲利新台幣37萬餘元。台北地檢署認定邱男為詐騙集團共犯，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴邱男。
新北市刑警大隊偵辦一起虛擬貨幣平台投資詐騙案時，逮捕李姓車手，調查發現詐騙集團佯裝「安心幣商」販賣虛擬貨幣，待被害人付款後，層層轉入詐騙集團的錢包後，透過虛擬貨幣場外交易等方式移轉贓款。
檢警調查，詐騙集團成員透過臉書、Instagram等社交網站或各類型交友軟體，張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，或佯稱操作虛擬貨幣平台，保證獲利，誘使被害人交付款項，總計被害人超過百人，不法獲利新台幣4億餘元。
檢警查出，任職於保二總隊第四大隊的邱姓員警自去年6月起加入詐騙集團，邱男在網站儲值，申設虛擬門號後，提供虛擬門號及簡訊驗證碼給詐騙集團註冊Telegram、Instagram、Line、Tinder、WeChat等軟體帳號，實施詐騙。
檢方指出，邱男獲取犯罪所得37萬8300元，今天依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴邱男。（編輯：唐聲揚）1130823
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。