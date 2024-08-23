本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賀錦麗民主黨全代會展現大團結氣勢 喊話做全民總統為百姓而戰
首頁 / 社會

提供驗證碼給詐騙集團 保二員警成共犯遭訴

2024/8/23 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北23日電）保二總隊邱姓員警涉嫌提供虛擬門號與簡訊驗證碼給詐騙集團，獲利新台幣37萬餘元。台北地檢署認定邱男為詐騙集團共犯，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴邱男。

新北市刑警大隊偵辦一起虛擬貨幣平台投資詐騙案時，逮捕李姓車手，調查發現詐騙集團佯裝「安心幣商」販賣虛擬貨幣，待被害人付款後，層層轉入詐騙集團的錢包後，透過虛擬貨幣場外交易等方式移轉贓款。

檢警調查，詐騙集團成員透過臉書、Instagram等社交網站或各類型交友軟體，張貼假投資、假交友、假賭博、假貸款等廣告訊息，或佯稱操作虛擬貨幣平台，保證獲利，誘使被害人交付款項，總計被害人超過百人，不法獲利新台幣4億餘元。

檢警查出，任職於保二總隊第四大隊的邱姓員警自去年6月起加入詐騙集團，邱男在網站儲值，申設虛擬門號後，提供虛擬門號及簡訊驗證碼給詐騙集團註冊Telegram、Instagram、Line、Tinder、WeChat等軟體帳號，實施詐騙。

檢方指出，邱男獲取犯罪所得37萬8300元，今天依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴邱男。（編輯：唐聲揚）1130823

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：