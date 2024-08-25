遭前調查官栽贓買票 張麗善：尊重司法調查

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（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）法務部調查局前調查官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及買票，日前遭雲林地檢署起訴。張麗善對此不表意見，尊重司法調查。

雲林縣調查站前調查官陳文維，被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，竟教唆蕭案在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。

張麗善昨晚在北港欣賞唐美雲歌仔戲團表演時，面對媒體詢問對此事不願回應，今天再過透過雲林縣府新聞處聲明尊重司法調查。

蔡咏鍀接受媒體聯訪說，被控賄選的案子已沒事，對於調查期間所發生的一些事情，也不想再追究了，司法偵辦中的案子，他不便多做評論。

北港鎮長蕭美文表示，原先只知陳文維被緩起訴，今早看到媒體報導才知此事又被調查，從鎮長選舉時被告至今年3月結案獲判無罪，過程中她相當煎熬，感謝司法還給清白，也謝謝大家的關心。（編輯：李淑華）1130825